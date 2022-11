Di Maria e Paredes come Gonzalez? Allegri: “Il Mondiale è vicino”. E su Vlahovic…

Dopo l'1-0 di Verona ed una vittoria arrivata alla fine di un match non scevro dalle polemiche, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri parlando con la stampa si è soffermato su alcuni suoi singoli. Specie i due argentini Di Maria e Paredes, i quali secondo molti starebbero pensando più al Mondiale che al proprio club (un po' come accade a Firenze per Nico Gonzalez...). Queste le parole del tecnico livornese: