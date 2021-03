Di Giorgi (Pd): “Franchi monumento, nuova vita sarà volano per Firenze”

Rosa Maria Di Giorgi, parlamentare del Partito Democratico, membro della commissione Cultura della Camera e dell’Ufficio di Presidenza del Pd, ha commentato così lo scenario relativo al restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze: “E’ il riconoscimento del valore anche culturale, oltre che urbanistico, di un’operazione nella quale, come parlamentare Pd fiorentina, ho sempre creduto, impegnandomi in prima persona proprio perché si tratta di un monumento di straordinario rilievo storico-architettonico, la cui nuova vita può innescare un volano positivo per il futuro della città, senza sacrificare nulla della sua identità e del suo pregio originario, dovuto al genio di Pier Luigi Nervi. Il sindaco Nardella ha già assicurato che sarà il Comune a finanziare l’operazione attraverso fondi pubblici: avere la possibilità di accedere alle linee di credito del Recovery Fund, come affermato ieri dal ministro Franceschini, rappresenta un ulteriore tassello di un’operazione ambiziosa ma concreta, da cui potrà dipendere il ridisegno di un quadrante intero della Firenze del futuro”.