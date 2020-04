Di Gennaro: “Terim ha lasciato il cuore a Firenze. Non avevamo grande qualità, ma…”

L’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato a sportpress24.com. Questo un estratto dell’intervista: “Fatih Terim è arrivato a Firenze mentre io facevo le Nazionali, dopo l’exploit con il Galatasaray nel 2000. Serviva un secondo italiano e riuscii ad affiancarlo in panchina, anche se incuteva un po’ di timore per come era serio e posato. I primi tempi avevamo solo un rapporto professionale, poi dopo ci siamo sciolti tutti e abbiamo fatto 4-5 mesi di calcio bello a Firenze, il pubblico si è innamorato. Siamo arrivati in finale di Coppa Italia ma l’ha vinta Mancini.

Al Milan e siamo durati solo 5 mesi, non per un discorso di risultati ma perché non avevamo legato con la dirigenza e con qualche giocatore. Ci sentiamo meno rispetto a prima però gli sono grato per l’esperienza che mi ha fatto vivere. Coronavirus? Si ho letto, ma ora sta bene, è guarito ed ora è ritornato al Galatasaray. Lui a Firenze ci ha lasciato il cuore, lo dice sempre, anche perché a Firenze i fiorentini si son divertiti quel periodo. Hanno un ricordo bello nonostante non fosse una squadra di grandissima qualità”.