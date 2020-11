Di Gennaro: “Italia di Mancini fantastica, un esempio per molti club. Sarri…”

Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di Terzo Tempo, queste alcune delle sue dichiarazioni:

Sarri alla Juventus ha sbagliato. Voleva modificare il dna della Juve, ma non è una cosa che si può cambiare. Adesso aspetta l’occasione giusta per tornare. Nazionale? Contro la Polonia è stata un’Italia fantastica. Questo gruppo ha confermato di essere forte sia in campo che fuori, si divertono. Ognuno gioca nel suo ruolo, si divertono e si vede in campo. Ho trovato un Mancini più riflessivo, più attento, è stato l’uomo giusto al momento giusto. Ha ridato entusiasmo, percorso che dovrebbero percorre molti club di Serie A.