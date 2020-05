Di Gennaro: “E’ arrivato il momento di ripartire. Terim? L’ho sentito la scorsa settimana…”

L’ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto a Lady Radio. Di seguito vi proponiamo i passaggi più interessanti delle sue dichiarazioni: “Dalla politica arrivano segnali discordanti, qualcuno ci spieghi come stanno le cose. Giusto seguire protocolli e misure preventive ma ora è arrivato il momento di far ripartire. Non solo col calcio, che è la terza industria del paese. Nel mondo del pallone ci sono tanti lavoratori ‘normali’ che in questo momento sono in difficoltà. Terim? Mi ha chiamato una settimana fa, sta bene. Mi ha detto che Firenze è sempre nel suo cuore, ha conosciuto la nuova proprietà ed è entusiasta di quello che potrà succedere nel futuro”.