G. Galli: “Siamo un popolo vergognoso. Il calcio è finito dentro battaglie politiche”

L’ex viola Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio della situazione del calcio italiano:

Tutto quello che di bello moralmente avevamo costruito in questa quarantena è andato distrutto non appena c’è stata una luce in fondo al tunnel. Mi sembra, a livello di battaglie politiche tra partiti e membri dello stesso partito, di essere tornati a fine fFebbraio. Siamo un popolo vergognoso. Il calcio è un’azienda, che produce reddito ma spesso, i vari populisti, si soffermano sugli stipendi top e non sulla passione. In questi giorni arriverà l’ufficialità della fine del campionato e, di conseguenza, le lettere ai tanti giocatori delle Serie minori che non riscuoteranno più gli stipendi.