Di Francesco: “Fiorentina? Ho ricevuto solamente delle proposte dall’estero”

Eusebio Di Francesco, ex tecnico di Sassuolo, Roma e Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Questi i passaggi più interessanti delle sue dichiarazioni: “Della mia seconda annata alla Roma ci sarebbero tante cose da dire… ma mi prendo le responsabilità. Samp? Ferrero mi ha un po’ incartato, sono stato ingenuo. Avevo voglia di tornare in panchina ma non era ancora il momento. Fiorentina? La Fiorentina? Ho ricevuto solamente delle proposte dall’estero prima del Covid-19, in futuro mi piacerebbe provare una esperienza fuori dall’Italia”.