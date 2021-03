D.g. Cittadella: “Kouamé ha perso entusiasmo, il ruolo…”

Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio. Il dirigente dei granata, squadra che ha lanciato Kouamé nel calcio dei grandi, ha parlato del momento dell’attaccante ivoriano:

Christian è un ragazzo a cui tengo particolarmente, umanamente è straordinario. Ha perso l’entusiasmo e la vivacità che conoscevo. Non è mai riuscito ad esprimersi. Ruolo? Lui è una seconda punta, ma che deve assolutamente inserirsi nello spazio. Non è un giocatore di fraseggio e non sa fare da pivot. Ma è devastante se usa la sua energia, deve stare vicino ad una punta vera come quando militava nel Cittadella, dove ha fatto molto bene