Sconcerti: “Tiferei Fiorentina anche in B. Se volevo vincere tifavo Juve o DC”

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto a Tmw Radio:

Sfioro l’argomento Fiorentina e cado un po’ dalle nuvole vedendo che in molti si rendano conto adesso del pericolo, io lo sostengo da inizio campionato. Aggiungo: non c’è squadra che giochi peggio della Fiorentina e dico che se la mia squadra va in Serie B vorrà dire che seguirò la B, niente drammi esistenziali. Se volevo vincere facevo il tifo per la Juve o per la Democrazia Cristiana. Fiducioso? Molto. Peggio di così non può andare, siamo in una posizione di classifica discreta per non retrocedere anche se abbiamo sbagliato qualunque cosa possibile. Chiesa non è stato sostituito, Duncan è stato preso e ceduto senza averlo visto né poi sostituito, messo dentro un Borja Valero che ormai col calcio c’entra poco e lo sa anche lui… Ci si permette di discutere Amrabat, ma che ci si aspettava? Oggi è meno felice e si vede, perché nel giocare conta. L’importante però per Firenze, come al solito, è avere un argomento per cui dividersi, quindi siamo tranquilli.