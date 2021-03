Ripa: “Servono i punti salvezza. Quarta mi ricorda Cannavaro”

Roberto Ripa, ex team manager e calciatore viola, ha detto la sua sul momento della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni raccolte dal Pentasport di Radio Bruno:

Difesa viola? I numeri parlano chiaro, l’unica nota positiva è che rendono bene in fase offensiva. I due gol col Parma vengono da un buon lavoro di tutti e tre i difensori. Io sono un cultore della difesa a 4 perché responsabilizza i giocatori, la difesa a 3 toglie responsabilità e questa cosa puoi pagarla alla lunga. Prandelli ha provato a proporre la difesa a 4 con risultati mediocri. Si è reso conto di togliere sicurezza ai calciatori e ha cercato di trovare un compromesso. La squadra ha ricalcato le difficoltà che aveva prima. Non si può parlare in questo momento di moduli e gioco spumeggiante, c’è da portare a casa i punti che servono per la salvezza e basta. Se tu riesci a approcciare alcune partita nel modo giusto i punti che ti servono poi li puoi prendere senza problemi. Se domenica vinciamo la situazione diventa difficile per il Benevento, diretta concorrente. In casa abbiamo impegni proibitivi, serve un campionato diverso in trasferta.

Martinez Quarta? Ha intrapreso un percorso positivo, ha avuto difficoltà all’inizio ma si è ben ambientato. Non è un mediocre e lo sta dimostrando. Il suo percorso di crescita lo sta intraprendendo molto positivamente. Siamo tutti molto soddisfatti. Il futuro della difesa viola possiamo affidarlo a lui. Mi ricorda Roncaglia e dal punto di vista della marcatura Cannavaro. Ha grande forza che gli fa sopperire al fatto di non essere altissimo.