Della Valle dona un milione di Euro alla Regione Marche in seguito all’alluvione

In seguito alla tremenda alluvione che ha colpito gran parte del territorio marchigiano, Diego Della Valle ha donato un milione di Euro alla Regione Marche come sostegno a tutte le famiglie colpite dalla terribile tragedia. La famiglia Della Valle, inoltre, si legge in una nota, fa un appello affinché "tutto il mondo delle imprese intervenga a sostegno in ogni modo possibile per aiutare persone e territori che sono stati così duramente colpiti". Lo riporta Il Resto del Carlino.