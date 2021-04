De Zerbi: “Mie parole su Superlega? Forse non allenerò mai una big”

Il tecnico nei neroverdi ritorna su quanto detto contro la Superlega ma non si rimangia le proprie parole, anzi

Dopo aver battuto Benevento e Fiorentina, il Sassuolo di Roberto De Zerbi fa male anche ad una big come il Milan ed espugna San Siro. Nel post- gara, il tecnico del Sassuolo ritorna sulle sue parole forti spese ieri contro la Superlega: "Era e rimane il mio pensiero - ha detto il tecnico neroverde a Sky Sport -, poco male se con quelle parole mi sono pregiudicato forse la possibilità di allenare in futuro una delle tre big del nostro calcio. Era quello che pensavo e lo rifarei perché credo di essere dalla parte del giusto. Non devo chiedere scusa a nessuno".