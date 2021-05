De Zerbi ha deciso: “Addio Sassuolo. Scelta dolorosa, abbiamo toccato l’apice”

Le parole del tecnico che annuncia la fine della sua avventura sulla panchina neroverde

“È una scelta soffertissima. Non sono contento, lo faccio prevalentemente con il cervello. Non penso di poter io dare di più a questa squadra. Penso che abbiamo toccato il massimo e magari se verrà un allenatore con la stessa squadra potrà fare meglio, non è detto che si faccia solo peggio. Ma dopo 3 anni di mia gestione martellante, essendo sempre esigente al massimo, parlando anche con la Società, perché rimarrò sempre riconoscente, anche nei confronti dei giocatori… ma sono un professionista e devo portare risultati. Credo che abbiamo toccato l’apice sotto tutti i punti di vista, oggi entrare tra le prime 7 vuol dire scavalcare le corazzate, per due anni stare all’ottavo posto in questo modo… di più non penso che avrei potuto dare a questa squadra. Ho iniziato a considerare altre squadre nel momento in cui ho fatto questa valutazione".