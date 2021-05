Sassuolo, Montella erede di De Zerbi? Carnevali: “Stiamo valutando il da farsi”

L'Aeroplanino può tornare in pista: per la panchina neroverde in lizza lui, Italiano e Giampaolo

Redazione VN

Nel pre-gara di Parma-Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky SportGiovanni Carnevali, a.d. dei neroverdi. Queste le sue parole: "De Zerbi via? La speranza è l'ultima a morire, mi auguro ancora che il nostro allenatore possa restare con noi. Qualunque sia la sua decisione, comunque, non ci saranno problemi e faremo sempre il tifo per lui. Chi preferisco tra Montella, Giampaolo ed Italiano? Sono tutti ottimi allenatori, per il momento non abbiamo contattato nessuno e stiamo valutando la situazione a 360 gradi".