De Zerbi: “Gara di Firenze? Dobbiamo migliorare, non stiamo benissimo”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Sassuolo Benevento. Queste alcune delle sue dichiarazioni più interessanti in ottica Fiorentina:

In questo momento non stiamo benissimo, siamo in sofferenza sul piano fisico. Mancano giocatori importanti, ma ci aggrappiamo con le unghie alle prime posizioni. Ci sono momenti in cui non sei brillantissimo, stiamo crescendo e dall’infermeria stanno tornando pedine. Esserci mentalmente per noi che siamo una piccola squadra è determinante. Mercoledì a Firenze dobbiamo migliorare nel gioco, se non torniamo a essere i soliti alla lunga la pagheremo.