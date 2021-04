De Zerbi: “Che allenatore sono? Malato di tattica e dico la mia sul mercato”

Nell’esercito di nomi riguardanti il futuro della panchina viola c’è pure lui, Roberto De Zerbi. Un tecnico che dopo tre anni molto probabilmente cambierà casacca e tenterà una nuova esperienza. L’allenatore bresciano ha portato il Sassuolo nelle posizioni a ridosso della zona Europa e fatto esplodere alcuni calciatori a sua disposizione in terra emiliana. Nella puntata odierna di Nero&Verde, rubrica del sito ufficiale del club, ha detto: “Sono un malato di tattica, ai miei giocatori chiedo molto. Fatica, ovvio, ma anche passione: senza quella tutto diventa più difficile. Il mercato? Voglio dire la mia, certo, l’ho sempre fatto in tutte le società in cui ho lavorato e pure al Sassuolo“.