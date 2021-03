De Zerbi alla Bobo Tv: “Capisco Prandelli. Alcuni giocatori staccano la spina”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è stato ospite della Bobo Tv in onda su Twitch. Il tecnico degli emiliani ha anche commentato l’addio di Prandelli alla Fiorentina:

Questo è un momento particolare. Condivido alcune cose che ha detto Prandelli. Per mettere pressione ai miei ragazzi e non farli spegnere ho sempre spinto per il settimo posto. Ora però il distacco con le grandi è ampio e alcuni dei miei giocatori hanno staccato la spina. Così è più difficile riprendere il filo. Non è facile tenere l’asticella dritta.