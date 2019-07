De Sisti: “Pezzella da tenere a Firenze, Boateng mi piace”

“Boateng mi sembra un bel giocatore, ha tecnica e forza”. Picchio De Sisti ex calciatore ed ex allenatore viola non ha dubbi sull’importanza dell’acquisto della Fiorentina. “Può coprire più ruoli, è un jolly da metà campo in avanti. Ha anche un bel passo”, dice a TMW. Per il resto che Fiorentina le sembra stia nascendo? “C’è stata qualche partenza ma mi auguro per i viola che resti Pezzella che è un bel difensore. Ora comunque è difficile dare giudizi dopo queste partite che vengono fatte in giro per il mondo per inginocchiarsi al dio denaro. Le nostre preparazioni spezzavano ma poi ti facevano stare bene durante la stagione. Vediamo che Fiorentina potrà nascere”. FASCETTI PERPLESSO: “BOATENG? MAH…”