De Siervo: “Lavori al Franchi? Dovremmo abituarci a queste situazioni”

"E' importante lo stadio fisico, ma anche quello virtuale coi milioni di spettatori che osservano da fuori. Una struttura di questo tipo ha un effetto indotto che rende più simile lo spettacolo televisivo che siamo soliti vedere nei grandi campionati. Per questo devo ringraziare Abodi, ha cercato di dare consistenza a questi progetti. Questa è la strada, noi abbiamo bisogno di questi stadi per proiettarci nel futuro. In sintesi posso dire che con la trasformazione della Champions in un prodotto accattivante si toglie forza televisiva ai campionati all'estero. Oltre all'irraggiungibile Premier ce la giochiamo con Spagna e Germania, per poterlo fare dobbiamo offrire uno spettacolo migliore. In termini di riprese non siamo secondi a nessuno, ma purtroppo nei nostri stadi ci sono spesso zone vuote o ostacoli".