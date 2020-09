Il presidente federale Gabriele Gravina ha disposto l’effettuazione di un minuto di raccoglimento in occasione della gara di Coppa Italia di questa sera Monopoli-Modena e di tutte le partite in programma nel prossimo turno dei campionati in memoria di Daniele De Santis, l’arbitro di CAN C della Sezione AIA di Lecce scomparso tragicamente a seguito di un’aggressione.

***Federsupporter: “No alla riapertura parziale degli stadi, il calcio è di tutti”