Federsupporter: “No alla riapertura parziale degli stadi, il calcio è di tutti”

Il calcio è DI tutti e PER tutti e non degli “invitati” o dei privilegiati, il cui ingresso è a totale discrezione delle Società, preoccupate, unicamente, dei propri interessi. In particolare, Federsupporter approva la presa di posizione dei tifosi del Torino della Curva Maratona che intendono lasciare il settore vuoto, dell’Associazione Club Genoani («Non intendiamo “andare a teatro” o essere sorteggiati come ad un gioco a premi») degli Ultras Tito («Per noi non esiste il “tu si, tu no”. Per noi è “o tutti, o nessuno”») e di tutte le altre componenti del tifo che si sono dette contrarie alla riapertura parziale degli impianti.