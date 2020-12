De Santis: “Fiorentina, basta scommesse. Meglio Pavoletti di Piatek”

Lorenzo De Santis, intermediario di mercato, ai microfoni di Lady Radio prova a tracciare le linee della sessione di gennaio:

Alario alla Fiorentina? E’ un attaccante nel pieno della carriera, nel giro della nazionale argentina, che gioca in una squadra seconda in Bundesliga. Mi sembra un’operazione difficilissima. Nelle ultime sessioni la Fiorentina ha fatto troppe scommesse, ma a gennaio bisogna limitare i rischi e prendere ciò che è necessario anche se non ha un nome scintillante. Pavoletti potrebbe essere una bella opportunità, ma c’è l’incognita della doppia operazione al ginocchio. Piatek? Tecnicamente è valido, ma secondo me non ha sufficiente personalità ed è reduce da un anno e mezzo negativo.