De Rossi si presenta alla Spal: “Folle chi mi chiama per allenare, su Pepito…”

Giornata di presentazioni per Daniele De Rossi. L'ex centrocampista della Roma, oggi allenatore (accostato nel 2021 anche alla Fiorentina, prima dell'arrivo di Italiano), inizia la propria carriera come tecnico tra i professioni alla Spal. E lo fa, ovviamente, con grande entusiasmo. "Per chiamarmi è servito anche un pizzico di follia - dice il Campione del Mondo 2006 -, sono davvero felice di essere qui, in questa società importante. Il centro sportivo è bellissimo, ti fa venire voglia di lavorare tanto. Ho seguito spesso la Serie B e la squadra è attrezzata per competere. Giuseppe Rossi (alla Spal fino al giugno scorso, ndr)? Umanamente lo riabbraccerei con grande gioia. Ma sono appena arrivato e tutto voglio fare tranne che parlare di mercato, Pepito ha avuto tantissimi infortuni ed era veramente forte prima di tutti questi stop. È un ragazzo che sa farsi volere bene".