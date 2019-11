De Rossi, niente Fiorentina: prolunga col Boca. “Giocare qui è magico”

Niente ritorno in Italia, né tantomeno alla Fiorentina, per Daniele De Rossi. Il centrocampista ex Roma ha infatti deciso di prolungare il contratto con il Boca Juniors fino al dicembre del 2021. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che cita fonti argentine, e riporta anche un virgolettato del giocatore classe ’83: “Avevo bisogno di sentirmi vivo e felice come a Roma e il Boca Juniors era l’unica soluzione. Giocare alla Bombonera è magico, ma per strada mi fermano molti tifosi anche di altre squadre. Persino quelli del River Plate”. La Fiorentina aveva ammesso di aver cercato De Rossi in estate, mentre erano state smentite le voci di un interessamento per gennaio.