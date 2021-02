De Ponti: “Sbagliata la gestione di Callejon, rosa Fiorentina allestita male”

Roberto De Ponti, direttore del Corriere Fiorentino, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 durante Tutti Convocati. Queste le sue previsioni per il match di stasera:

I valori sul campo pendono a favore dell’Inter. La Fiorentina ha una rosa anche interessante, ma sembrano giocatori male assemblati fin dall’inizio. Un esempio è Callejon, prenderlo per poi fargli fare tanta panchina con un ottimo stipendio non è stata una buona pensata. Il problema dell’Inter invece è la partita decisiva, qualche volta ha dimostrato di andare in confusione.