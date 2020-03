De Paul: “Speriamo di giocare a porte aperte con la Fiorentina. Il mio futuro? Vedremo”

E’ attesa per oggi la decisione ufficiale della Lega Serie A sul prossimo weekend di campionato. E i segnali lasciano intendere che andranno in scena le 6 partite rinviate nello scorso turno, compresa Udinese-Fiorentina. Anche se le sorprese, come si è visto, sono all’ordine del giorno. Da casa bianconera Rodrigo De Paul racconta: “Ci stiamo allenando normalmente e domenica dovremmo tornare a giocare in casa con la Fiorentina. Stiamo aspettando notizie. Speriamo di poter giocare con il nostro pubblico, è una spinta importante per noi” ha detto De Paul ad una tv argentina. MA C’E’ L’IPOTESI DI 30GG A PORTE CHIUSE PER TUTTI

E sul mercato De Paul rivela: “A gennaio c’è stato qualcosa ma ho preferito rimanere a Udine. A giugno vedremo”.