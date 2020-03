Coronavirus: ipotesi stop a tutte le manifestazioni a porte aperte per 30 giorni

Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. E’ una delle proposte del Comitato Tecnico Scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, che potrebbero integrare il Decreto del primo marzo e che sarebbero da adottare in tutto il Paese dopo l’emergenza degli ultimi giorni legata al Coronavirus. L’effetto domino potrebbe colpire anche lo stop del campionato di calcio, ma al momento si tratta solo di una ipotesi. Lo riporta una nota Ansa.