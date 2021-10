De Magistris: “Sto con Rocco. Ma è convenuto sganciare questa bomba?”

L'opinionista è combattuto: "Giusto non farsi prendere in giro. Ma forse si doveva far tesoro del caso Chiesa per gestirla diversamente"

Redazione VN

Così Gianni De Magistris, leggenda della pallanuoto e tifoso viola, sul caso Vlahovic: "Sono solo dalla parte della società, perchè non ci si può far prendere in giro. Di contro Vlahovic ha fatto dichiarazioni anche pochi giorni fa sul suo legame con la Fiorentina, poteva risparmiarsela" ha detto a Radio Bruno.

L'opinionista ha poi aggiunto: "Alla società imputo però di non aver imparato dal passato, ci ritroviamo in una situazione simile a quella di Chiesa. E' convenuto far uscire allo scoperto questa bomba, che ora deflagherà? La squadra rischia di risentirne e siamo recidivi".