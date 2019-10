De Magistris: “Ibrahimovic una suggestione pericolosa”

Gianni De Magistris è intervenuto nell’appuntamento A pranzo con il pentasport:

Il posticipo del lunedì non credo incida granché sulla preparazione. La vera eccezione riguarda l’anticipo delle 12:30, quando si gioca all’ora di pranzo si cambia orari con una colazione abbondante, in vista della partita. Prima della sosta hanno giocato sempre gli stessi, ma è vero che ad un’atleta è richiesto quello, a maggior ragione con la vittoria non c’è necessità di rifiatare.

Gli anni zero non esistono, sono anni persi. È un anno in cui non ci si deve aspettare , ma può succedere.

Castrovilli eccezionale, il rinnovo di contratto è una grande notizia che significa che c’è una programmazione, non si lascia niente al caso, vedesi anche la notizia odierna del rinnovo di Venuti. È vero che Pradè è stato un grande acquisto perché si muove con velocità e capacità dell’imprenditore.

Su Ibrahimovic in estate ero favorevole. Adesso, con l’arrivo di Ribery e la squadra che va a a mille, anche sul piano dei rapporti, sono scettico. Se si vuole ottenere risultati nell’immediato può essere una soluzione, se invece si ha un programma di più ampio respiro non serve a questa Fiorentina.