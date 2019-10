L’undici anti Brescia: Benassi spera in una maglia da titolare. Pedro ancora out

L’unica novità di formazione a Brescia potrebbe essere in mezzo al campo. Come scrive La Nazione, al momento il più in dubbio di tutti pare essere Milan Badelj, il fosforo del centrocampo della Fiorentina. Il ct croato ha detto che nelle gambe non ha il ritmo giusto. Alla luce della gara di San Siro si può dire però che quello che fin qui gli è mancata è stata la continuità di prestazioni. Chi spera in una maglia da titolare è Benassi, ma è difficile al momento che Montella possa rivoluzionare la squadra. Davanti ci saranno ancora Chiesa e Ribery, mentre non sembrano ancora maturi i tempi per vedere in campo un attaccante puro, magari col debutto di Pedro.