De Magistris: “Bonaventura di livello superiore, Kouamé ok nonostante gli errori”

Gianni De Magistris ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

Bella partenza della Fiorentina, il centrocampo è in abbondanza anche senza Amrabat. Ci sono tante soluzioni che permettono a Iachini di variare. Kouamè ha commesso qualche errore sotto porta ma è un buon giocatore. Possiede un grande potenziale. Ho visto una Fiorentina tonica e più avanti rispetto al Torino nella condizione fisica. È stato bello vedere la Fiorentina attaccare anche dopo essere passata in vantaggio. Se la Fiorentina riesce a giocare 20-30 metri più avanti, come contro i granata, Chiesa ne può beneficiare dal punto di vista tattico e fisico. Giocare a tutto campo diventa pesante per un giocatore in termini di lucidità. Anche per Bonaventura buon esordio, si vede che è un giocatore di livello superiore. Con il tempo si farà apprezzare dai tifosi.