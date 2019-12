De Magistris: “Abbiamo riscoperto Benassi. Torino-Fiorentina? Gara tra disgraziati”

Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno. Questi i passaggi più interessanti delle sue dichiarazioni: “Con il Cittadella abbiamo riscoperto Benassi. Era caduto nell’anonimato totale e sembrava non interessare più a Montella. Si merita il massimo da un punto di vista umano per il comportamento che ha tenuto in questi mesi. Incontro Commisso-Enrico Chiesa? Quantomeno rasserena gli animi. Torino-Fiorentina? E’ una partita tra disgraziati in questo momento”.