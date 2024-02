De Laurentiis: “Dovevo far causa a Spalletti. Giuntoli juventino, non lo sapevo”

Degli arbitri non me ne frega un c..., facessero il loro mestiere. Arriverà un momento in cui le istituzioni dovranno ragionare diversamente. Io penso al 2030, immaginando ciò che devo fare affinché Napoli e il Napoli siano economicamente pronti a competere con le più forti del mondo. Garcia? Farei causa a chi dice che era bollito, ha fatto la finale di Europa League nel 2018 e la semifinale di Champions nel 2020 eliminando Juve e Manchester City. Quando alla presentazione disse che non aveva visto partite del Napoli, lo presi come se fosse un gioco, poi ha dimostrato di voler andare avanti per un suo percorso. Spalletti adoperò subito i nuovi arrivi, lui no. Se l’avessi mandato subito a casa, cosa avreste detto? A Garcia ho dato diverse opportunità, appena mi allontanavo faceva cose discutibili e perdevamo.