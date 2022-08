Dazn, un’agonia guardare da casa Fiorentina-Cremonese. E i disservizi continuano

Quasi impossibile in tutto il territorio nazionale accedere all'app per seguire le partite

Niente da fare: come già successo negli ultimi anni, quando riprende il campionato è davvero complicato seguire in modo decente da casa le partite di Serie A. Anche stavolta con la prima giornata Dazn ha mostrato gli ormai soliti problemi tecnici, rendendo difficile la vita dei tifosi calcistici nostrani. Il grave disservizio ha incluso anche la (non) trasmissione di Fiorentina-Cremonese, con l'app sportiva che interrompeva continuamente la visione del match, notificando all'utente un'impossibilità di accedere ai contenuti in programmazione. Addirittura gli stessi telecronisti durante lo svolgimento delle partite si sono dovuti scusare con gli spettatori-tifosi ed assicurare che "stiamo facendo il possibile per ripristinare quanto prima una corretta situazione". Nella serata, poi, tramite i propri canali social, il network ha comunicato dei link alternativi da utilizzare per riuscire a vedere Salernitana-Roma e Spezia-Empoli. Incredibile.