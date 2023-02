Davide Astori, la sfida in suo ricordo: data e luogo dell’evento

La sfida in ricordo di Davide Astori

Sabato 11 marzo, alle ore 17:00, presso lo stadio di Signa andrà in onda un'amichevole tra le Glorie Viola e la Curva Fiesole. La sfida sarà in onore di Davide Astori, ex capitano della Fiorentina. A seguire, ci sarà una cena nei locali dello stadio, di modo da concludere la serata con felicità.