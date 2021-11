D’Aversa (Dazn): “Fiorentina più cattiva e con più qualità, andavano più forte”

Il tecnico della Samp: "Loro venivano da una sconfitta e sapevamo che sarebbero partiti forte, ma non possiamo concedere certe situazioni"

Il tecnico della Samp Roberto D'Aversa ha commentato la gara contro la Fiorentina ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: "Abbiamo compromesso la partita nel primo tempo. Eravamo passati in vantaggio, poi non abbiamo fatto tutto quello che sarebbe servito per portare a casa un risultato positivo. Bravi loro ad averci messo più cattiveria, ma hanno anche più qualità. Sono mancate la determinazione e la ferocia necessarie per aggredire la Fiorentina su ogni palla. Loro andavano più forte, è un fatto di atteggiamento e non di condizione fisica".