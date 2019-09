Damiani: “Ghezzal è una scommessa. Oudin? Valeva la pena investirci”

Oscar Damiani, importante procuratore e conoscitore del calcio francese, a Radio Bruno ha detto: “Ghezzal è una scommessa, non perchè non sia un buon giocatore. Ha qualità molto importanti ma non è mai riuscito ad emergere nelle squadre in cui ha militato. Speriamo che Montella riesca ad inserirlo nel modo migliore. Può giocare a destra o a sinistra, sa rientrare per il tiro e ha velocità. E’ un buon giocatore ma come ripeto il curriculum non depone a suo favore. Oudin? E’ un profilo completamente diverso perchè è giovane e aveva costi diversi. Secondo me è un giocatore molto forte su cui valeva la pena fare un investimento”. GHEZZAL MEGLIO DI OUDIN: LA SPIEGAZIONE DI PRADE’

