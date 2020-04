Dall’Università di Pisa: “Una proposta per i campionati a livello UEFA”

Nicola Giocoli, professore di Economa Politica all’Università di Pisa ha elaborato una strategia per uscire a salvare la stagione calcistica in corso. Di seguito la sua proposta

Obiettivo: salvare la stagione 2019-2020 del calcio a livello UEFA (ma la proposta vale anche per basket, volley, ecc.)

Premessa 1: è realistico ipotizzare che i campionati non riprenderanno prima di settembre, forse ottobre.

Premessa 2: la proposta ha senso solo se condivisa a livello UEFA.

Premessa 3: per il principio della regolarità sportiva, se si deve cambiare qualcosa, lo si faccia per il 2020-21, non per il 2019-20.

Proposta: si articola in tre elementi, tutti indispensabili.

1. Per tutti i campionati e le manifestazioni UEFA, le giornate e partite restanti della stagione 2019-2020 si disputano tra settembre e dicembre. Il formato dei campionati, di UCL e UEL NON cambia, e neppure le rose delle squadre che sono congelate (vedi sotto per il problema degli svincolati al 31 luglio). Questo garantisce il rispetto del principio sacrosanto che non si cambiano MAI le regole in corsa di una competizione sportiva.

Dato che dovrebbero avanzare degli spazi di calendario, nelle date libere si disputano i match di qualificazione delle nazionali per Euro21, oppure si tengono libere nel caso non si inizi prima di ottobre.

2. Campionati e coppe terminano in tutta l’UEFA domenica 13 dicembre. Il giorno dopo si apre un’unica finestra di calciomercato per la stagione successiva, della durata di un mese circa. I contratti in scadenza al 31 luglio e che erano stati “congelati” (vedi sotto), scadono il 14 dicembre. Per disposizione UEFA nessun nuovo contratto può essere depositato prima di quel giorno e può valere prima del 1 gennaio 2021.

3. La stagione 2020-2021 parte il 10 gennaio 2021 (non serve molta preparazione, perché si è giocato fino ad un mese prima) e si conclude entro fine maggio. Tutti i campionati a girone unico nei paesi UEFA si disputano con partite di sola andata; i preliminari di UCL e ECL si disputano in match secco; i gironcini di UCL e ECL si disputano con gare di sola andata. Tutto compresso, ma…

… MA: per compensare i tifosi, i club e le tv della riduzione del numero di partite, tutti i campionati nazionali si concludono eccezionalmente con playoffs e playout, garantendo così i) match di altissimo richiamo televisivo, e ii) livellando eventuali squilibri creati dalla disputa di match di sola andata (leggi: fortuna nel calendario; anche qui vedi sotto). Anche UCL e ECL si concludono con la formula super-spettacolare (e più breve, come durata) delle Final Four o Final Eight.

A giugno si disputano i campionati europei. A settembre 2021 riparte tutto col formato tradizionale.