Dall’Olanda: “Fiorentina non al top domenica, Twente sa di avere un’occasione”

Intervenuto in "A pranzo con il Pentasport" in onda su Radio Bruno Toscana, il giornalista olandese Nico Wantia ha parlato così del Twente, avversario della Fiorentina nel playoff d'andata di Conference League: "Il Twente è una squadra che pressa molto, quando ha la palla prova subito a verticalizzare, anche i terzini sono molto coinvolti nella fase offensiva. I nuovi arrivati si sono subito integrati, la squadra funziona bene insieme. Il Twente ha visto la partita della Fiorentina contro la Cremonese, la squadra olandese si è accorta che i viola non hanno giocato bene domenica, per questo motivo sanno di avere una chance stasera. Il Twente è forte come squadra più che a livello d'individualità".