Dalla Francia, PSG su Mourinho: lo Special One punta Amrabat

Bomba dalla Francia, con il PSG interessato a José Mourinho per la prossima stagione: lo Special One ha chiesto Amrabat

Il Paris Saint Germain avrebbe messo nel mirino José Mourinho e Thiago Motta per la panchina della prossima stagione. Come riportato dal portale Footmercato, lo Special One sarebbe la prima scelta per sostituire Galtier e vorrebbe portarsi dall'Italia con sé il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat. I colloqui starebbero andando già avanti da tempo e il tecnico portoghese avrebbe già espresso alcune richieste di mercato per poter accettare la proposta.