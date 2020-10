Dal Portogallo: Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19

Cristiano Ronaldo è stato trovato positivo al Covid-19. L’asso portoghese della Juventus, come informa in una nota la federazione portoghese, ha contratto il Coronavirus in nazionale ed è già in isolamento nel proprio paese dove era impegnato con la Nazionale. CR7 sta bene, è senza sintomi e in isolamento.

