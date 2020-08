Dal Pino appoggia Commisso: “Lotta contro la burocrazia per lo stadio, sono al suo fianco”

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato al noto sito americano The Atletic. Tra i tanti argomenti affrontati Dal Pino ha parlato anche della questione nuovi stadi, citando le problematiche incontrate dal patron Viola, Rocco Commisso:

Sono al fianco di Rocco Commisso e di tutti gli altri proprietari che lottano contro la burocrazia per investire soldi per ammodernare o costruire nuovi stadi”, afferma Dal Pino. “Ora abbiamo un’opportunità unica e storica e non possiamo perderla