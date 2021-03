Dal centro sportivo: la situazione dei nazionali, qualche grana per Iachini

Come riportato da il Pentasport di Radio Bruno, la Fiorentina oggi si è allenata intorno alle 15 al Centro Sportivo “Davide Astori”. Nel mirino la partita di sabato pomeriggio contro il Genoa di Ballardini al Luigi Ferraris. Aggiornamento sui nazionali; Milenkovic è tornato in città da qualche ora, domani seduta agli ordini di Iachini. Vlahovic ed Amrabat saranno invece a Firenze mercoledì e si alleneranno per la prima volta giovedì. Qualche pensiero in più per gli italiani Biraghi e Castrovilli, di ritorno giovedì, si alleneranno con i compagni soltanto venerdì durante l’allenamento di rifinitura. Per quanto riguarda Kokorin, anche il russo è rientrato nel capoluogo toscano. Dopo l’esito del tampone domani è atteso ai campini per proseguire il programma di lavoro individuale. Ancora non del tutto smaltito il problema muscolare che gli ha impedito di allenarsi a pieno regime nelle ultime 3 settimane. Vlahovic e Ribery chiamati agli straordinari.

