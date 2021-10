Dal Brasile: Rapinha era vicino a vestire la maglia dell’Italia

L'ex obiettivo viola Raphinha era vicino a vestire la maglia dell'Italia. tentativo sfumato a causa della sua convocazione con il Brasile

Secondo quanto riportato da UOL Esporte, Raphael Dias Belloli, meglio noto come Raphinha, attuale centrocampista classe '96 del Leeds, sembra essere stato vicino a vestire la maglia della nazionale italiana. Infatti, il calciatore, in passato più volte cercato dalla Fiorentina, aveva parlato di un suo possibile approdo in maglia azzurra anche con Jorginho.