Dal Brasile: il Flamengo risparmia i soldi per riscattare Pedro dalla Fiorentina

In Brasile è scoppiata da tempo la “Pedro-mania” dopo che l’attaccante è arrivato al Flamengo di rientro dalla breve e impalpabile esperienza alla Fiorentina. Qualcuno si è spinto un po’ oltre definendolo il miglior centravanti del mondo… Ma veniamo alle ultime notizie. Il vicepresidente del Flamengo Marco Braz ha spiegato la strategia del club rossonero sui giocatori in prestito fino al prossimo 31 dicembre, tra cui lo stesso Pedro. Contattato dal giornalista Jorge Nicola, che cura un blog su Yahoo Esportes, Braz ha comunicato di aver trovato l’accordo con il Lille per la permanenza di Thiago Maia fino a luglio. Una mossa che permetterà al Flamengo di concentrare gli sforzi economici per acquistare a titolo definitivo Pedro (l’opzione è fissata a 12 milioni) dopo che la Fiorentina ha già fatto sapere di non essere disposta a prolungare il prestito.