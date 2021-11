Daily Mail: l’IFAB valuta intervallo da 25′ e introduzione di un mini-show

Il tema verrà discusso nel meeting in programma giovedì. Restano in piedi, tuttavia, le perplessità sulla bontà della modifica

Notizia per certi versi clamorosa quella lanciata in giornata dal Daily Mail. Secondo il tabloid inglese, l'IFAB, , istituto per la standardizzazione calcistica, starebbe valutando di aumentare l'intervallo tra un tempo e l'altro, dagli attuali 15 minuti a 25. Questo per poter inserire un mini-show, in pieno stile Super Bowl.