Da Torino: “Pensate, da noi Mandragora era inamovibile e da voi gioca sì e no”

"Penso che Torino e Fiorentina siano sulla stessa barca in tutto, dalla classifica alla Coppa Italia al mercato. Juric non nega che l'obiettivo sia quello della coppa nazionale, pur volendo pensare partita dopo partita. Probabilmente dopo la gara di Empoli in campionato i granata rimarranno in Toscana in vista dell'incrocio di Coppa. La Fiorentina ha una rosa superiore ma non più punti in classifica, nonostante le tante occasioni perse dai granata. Perdere domani significherebbe accumulare altre scorie, rischiose anche per il 1 febbraio".