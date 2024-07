Da Cosenza: “Dalle Mura in dirittura d’arrivo, ecco i dettagli”

Il Cosenza sta per definire l'operazione che presto porterà in rossoblu Christian Dalle Mura (le parti sembrano vicinissime all’intesa). Il difensore centrale classe 2002 di proprietà della Fiorentina è stato convocato da Raffaele Palladino per il ritiro precampionato del prossimo 10 luglio. L’idea di Delvecchio è quella di portarlo a Cosenza a titolo definitivo. La Fiorentina, in questo caso, si riserverebbe una percentuale da una futura vendita. Lo riporta tifocosenza.it