Da casa Lazio: “Zaccagni in gruppo”. C’è ottimismo verso la Fiorentina

Sulla situazione infortunati di casa Lazio, il medico biancoceleste Fabio Rodia ha fatto il punto a Lazio Style Radio: "Zaccagni stava effettuando un buon percorso, il ritardo è dovuto alla volontà del giocatore che ha forzato il rientro in campo in occasione del derby e ha allungato i tempi di prognosi e cura. Sta meglio e stiamo procedendo a rimetterlo in campo come previsto negli ultimi dieci giorni, siamo cautamente ottimisti. Per Rovella abbiamo approfittato della squalifica per intraprendere un percorso che sia il più possibile risolutivo per il problema che ha, che se trascurato e non ben trattato può portare a dei tempi molto molto lunghi per quanto riguarda lo stop. Siamo in attesa di rimetterlo in campo".