Delio Rossi, ex allenatore anche della Fiorentina, ha fatto esordire Rino Gattuso da giocatore nella Salernitana. Ecco il ricordo di quel momento a Radio Crc:

Interpretava l’allenamento come se fosse la finale di Champions. Alla sua prima partita gli feci marcare Rui Costa a Firenze. Il portoghese non toccò palla. Ai miei tempi Gattuso aveva i piedi ‘fucilati’. Ma dopo ogni allenamento si fermava con me ad affinare la tecnica. Alla fine in carriera ha vinto due Champions e un Mondiale. Gli auguro il meglio anche da allenatore.